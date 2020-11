Lavori di manutenzione per gli spogliatoi di tre impianti sportivi a Cinisello (Milano)

340mila euro da destinare alla manutenzione straordinaria degli spogliatoi di tre impianti sportivi comunali: il campo di quartiere di via Cilea, il Centro sportivo di via dei Lavoratori e lo Stadio Scirea. La Giunta di Cinisello ha approvato in questi giorni i progetti di fattibilità tecnica ed economica.

“In questi giorni i nostri tecnici stanno lavorando alla progettazione di una serie di interventi di manutenzione, vogliamo accelerare questa fase per confermare l'impegno economico assunto dalla Giunta, assegnare i lavori e poter dare il via ai cantieri già durante la prossima primavera”, ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi con delega al management territoriale. Gli spogliatoi dell'impianto sportivo di quartiere di via Cilea, sede dell'associazione Rugby Nord Milano, verranno ristrutturati completamente. La palazzina degli spogliatoi vedrà la sostituzione di tutti i sanitari, dei rivestimenti e dei serramenti. Riprogettati i servizi igienici dei disabili e rifatto anche l'impianto di ricircolo dell'aria.

Tutti i locali verranno tinteggiati a nuovo. L'area esterna verrà risistemata con la sostituzione della pavimentazione autobloccante esistente ormai ammalorata per permettere il drenaggio nel terreno dell'acqua piovana. Gli spogliatoi del Centro sportivo Scirea saranno invece interessati da lavori di impermeabilizzazione della copertura della centrale termica a riparazione delle infiltrazioni. Infine gli spogliatoi dell'impianto di via dei Lavoratori vedranno interventi all'impianto idrico-sanitario e, anche in questo caso di impermeabilizzazione, per risolvere il problema delle infiltrazioni nel piano interrato.