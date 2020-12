Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

La Lega inizia una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Conte e del suo Governo

La Lega ha annunciato una raccolta firme per chiedere al presidente della Repubblica le dimissioni del presidente del consiglio e del suo Governo: ««Il commercio è in ginocchio, i commercianti allo stremo, l'ultima trovata è il blocco degli spostamenti per Natale»