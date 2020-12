Fondi alle scuole, Lega: «Il PD diffonde fake-news, nessun taglio, ma diversa copertura»

La Lega di Cinisello Balsamo reagisce duramente al comunicato stampa del centrosinistra volto a polemizzare sulla variazione di bilancio attuata dalla giunta Ghilardi in città. Per la Lega il centrosinistra «strumentalizza le decisioni della giunta, divulgando fake news a scopo propagandistico», in particolar modo in merito al «taglio dei fondi alle scuole».

Così la Lega nel suo comunicato ufficiale:

«Come sempre il Pd di Cinisello Balsamo e il suo capogruppo strumentalizzano a piacimento le decisioni della giunta, divulgando fake news a solo scopo propagandistico».

«Ormai perennemente a corto di idee e di proposte concrete, salvo presentare mozioni urgenti alle ore 19, poche ore prima del consiglio comunale a scopo strumentale e lette sul giornale poco prima, senza sapere cosa la giunta abbia già messo in campo da tempo, le fake news del PD locale ormai sono diventate lo sport più in voga».

«Il sindaco e la giunta non hanno tagliato i fondi alle scuole, i fondi necessari hanno visto una diversa copertura di finanziamento».

«Fa specie e fa molto pensare che persone dell'ex amministrazione che hanno ricoperto incarichi importanti in questa città non sappiano leggere gli atti di governo e i bilanci e non sappiano risalire alle voci che determinano i finanziamenti per le opere in oggetto o forse, più semplicemente, cercano di prendere per i fondelli la popolazione».

«Se questa è la continua (finta) richiesta di collaborazione che questi signori continuano a chiedere in consiglio comunale, come Lega rispondiamo "no grazie", andiamo avanti con i nostri programmi, visto anche i danni che stanno facendo a livello nazionale».