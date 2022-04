Polizia locale nelle classi a lezione di sicurezza, più di mille gli studenti coinvolti

La polizia locale di Cinisello Balsamo è tornata a fare lezione nelle scuole sui temi della sicurezza stradale, bullismo e cyberbullismo.

Si è concluso in questi giorni il ciclo di incontri tenuti dagli agenti della polizia locale rivolto gli studenti di tutti gli istituti cinisellesi, dalle scuole dell’Infanzia fino alle superiori. 1120 gli studenti incontrati, tra bambini e ragazzi.

L'assessore alla polizia locale e sicurezza Bernardo Aiello spiega: «L’iniziativa si inserisce nel contesto delle politiche di prevenzione e di educazione delle giovani generazioni e ha come finalità l’acquisizione da parte dei bambini e ragazzi di atteggiamenti corretti e rispettosi delle regole della circolazione sulla strada».

Aiello aggiunge: «Un’attività di fondamentale importanza che da anni la polizia locale svolge in collaborazione con tutte le scuole».

In particolare sono state coinvolte 9 classi della scuola dell’infanzia e del primo anno della primaria con il progetto “Giochiamo con i Cartelli”; 4 classi del terzo e quinto anno della primaria con il progetto “Pedala con la Testa”; 8 classi di terza e quinta della primaria e 8 classi di seconda e terza della scuola primaria di secondo grado su bullismo e cyberbullismo con i rispettivi progetti dal titolo “Il Bullismo non è uno scherzo” e “Vita da Social”; 8 classi del terzo anno della scuola primaria di secondo grado sull’utilizzo dei monopattini elettrici, incontri organizzati in collaborazione con l’associazione Lions e infine 19 classi di quarta e quinta superiore sui temi relativi all’uso di sostanze stupefacenti e di alcool.

Nei mesi di aprile e maggio sono previsti altri 4 incontri con le scuole dell’infanzia nell’ambito del progetto "Giochiamo con i Cartelli"; 3 incontri per le scuole primarie di secondo grado sull’utilizzo dei monopattini elettrici e 11 incontri di educazione stradale per scuole dell’infanzia e primarie presso l'autodromo di Monza.