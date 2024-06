Approvate le linee guida dei sistemi educativi da 0 a 6 anni

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale rispetto al tema della continuità educativa dei servizi dedicati ai bambini della fascia di età 0-6 anni che frequentano i nidi comunali e accreditati e la scuola dell’infanzia statale e paritaria.

In questi giorni sono state approvate le “linee guida per la continuità 0-6 anni” a cui tutti i servizi cittadini faranno riferimento.

Un momento di formalizzazione di un impegnativo lavoro che ha visto coinvolti i rappresentanti delle scuole e dei servizi educativi per il sistema integrato 0-6 anni di Cinisello Balsamo.

Il tavolo di coordinamento pedagogico dei servizi educativi 0-6 in questi anni ha promosso e realizzato uno specifico percorso di co-progettazione, con il coinvolgimento del personale educativo e di coordinamento dei servizi 0-6, che ha portato alla definizione del documento "Linee guida per il raccordo di continuità dei servizi 0-6" quale cornice di riferimento essenziale per le pratiche educative di tutto il personale educativo del territorio.

Dopo un anno di sperimentazione e una revisione in plenaria del documento nel marzo scorso, si è giunti ora ad una versione definitiva e completa che accompagnerà i bambini e le loro famiglie nel percorso di crescita e che verrà nel tempo arricchito dalle “buone prassi” presenti nei servizi educativi 0-6.