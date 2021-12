Nasce la civica "Fronte della Rinascita", il fondatore è Augusto Meroni

A Cinisello Balsamo nasce una nuova lista civica, il cui fondatore è una "vecchia" conoscenza del parlamentino cittadino in quanto è l'ex consigliere comunale Augusto Meroni, recentemente fuoriuscito dalla Lega non senza polemiche con la maggioranza di governo.

Ecco il comunicato ufficiale: «Nasce dall'amore per la nostra città, dalla coerenza e dall'intraprendenza politica dimostra in questi anni, dall'ex consigliere comunale Augusto Meroni, da Alice Fioravanti, responsabile della comunicazione, e da altri volti noti della nostra città che per il momento preferiscono lavorare e collaborare dalle retrovie, una nuova lista civica denominata "Fronte della Rinascita Cinisello Balsamo"».

Qualche frecciatina nemmeno troppo velata al partito leghista si nota nel proseguo del comunicato: «Una lista che si pone a destra dello schieramento politico cittadino, non estremista e senza slogan da campagna elettorale come fanno molti, ma una destra coerente, concreta, coesa e propositiva, ma anche critica verso chi amministra per le cose che si potevano e dovevano fare e invece non sono ancora state fatte».

«La nostra lista non ha nessun tipo di legame con i partiti tradizionali, nè tantomeno con le liste civiche e i partitini esistenti sul territorio cittadino».

«La nostra priorità sarà ridare voce alle periferie cittadine, portare nuove idee e progetti, più programmazione per una Cinisello Balsamo del futuro, più vivibile, funzionale e sicura, più pulita e curate nei dettagli che molte volte fanno la differenza per una buona amministrazione della città».

«Siamo aperti al dialogo con chiunque condivida i nostri valori e i nostri ideali, per il bene della nostra città e dei nostri concittadini».

«A gennaio partiremo con un tour nei vari quartieri della città per incontrare i cittadini e presentare le nostre proposte di cambiamento».

«La lista è aperta a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vorranno collaborare con noi per una nuova Cinisello Balsamo del futuro».

«Chiudendo, viva "il Fronte della Rinascita Cinisello Balsamo" e, visto il periodo, buone feste a tutti. Ci vediamo a gennaio nelle piazze e nei quartieri».