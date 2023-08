"Ghilardi Sindaco": «Violenza di genere in aumento, ferma condanna»

Il gruppo consiliare "Ghilardi Sindaco" riemerge dal periodo agostano parlando di violenza contro le donne e lo fa con un comunicato in cui dice la sua sulla tematica ed esprime solidarietà alle vittime. La lista condanna fermamente le violenze e si impegna nell'educazione per il cambiamento.

Questo il comunicato integrale:

«In un periodo in cui frequentemente si registrano tragici episodi di violenza contro le donne e manifestazioni culturali che ne rappresentano un oggetto sconcertante, il gruppo consiliare "Ghilardi Sindaco" si unisce alla voce contro questa crescente tendenza».

«Da gennaio a luglio, il triste conteggio di circa sessanta femminicidi ci ricorda che dietro queste tragedie si nasconde un radicato retaggio culturale, in cui l'uomo è erroneamente ritratto come figura dominante».

«Recentemente, i terribili fatti accaduti a Giulia Tramontano, la giovane uccisa dal compagno nonostante la sua gravidanza, l'orrendo stupro subito da una diciottenne dopo una serata a Palermo e l'aggressione subita da due ragazzine di 13 anni da parte di sei ragazzi in un parco di Caivano dimostrano l'urgenza di agire».

«Il gruppo consiliare "Ghilardi Sindaco" esprime la sua più sincera solidarietà alle vittime e condanna in modo categorico ogni forma di violenza rivolta alle donne».

«Il gruppo consiliare "Ghilardi Sindaco" rimane determinato nel promuovere il cambiamento culturale e sociale necessario per porre fine a queste tragedie».

Il capogruppo Giuseppe Ausilio analizza: «Riconosciamo che la via per affrontare questo fenomeno risiede nell'educazione dei bambini e dei giovani adulti, promuovendo il rispetto per ogni individuo e, in particolare, per le donne, e sfidando gli stereotipi di genere dannosi».

Poi prosegue: «Riteniamo fondamentale continuare gli sforzi già avviati dall'amministrazione comunale e intensificare le azioni di sensibilizzazione sul territorio».

E aggiunge: ««Questo impegno sarà rafforzato attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni livello e con le associazioni locali».

Infine conclude: «Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di trasformare questa situazione e costruire un futuro in cui le donne siano rispettate, valorizzate e protette».