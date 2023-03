M5S: «La giunta Ghilardi ha fallito il proprio mandato»

Con la fine della legislatura comunale 2018-2023 il MoVimento 5 Stelle fa una valutazione complessiva delle attività svolte dalla giunta di centrodestra.

Il capogruppo in consiglio comunale Luigi Andrea Vavassori spiega: «Il sindaco Ghilardi ha pubblicato, come impone la legge, la relazione di fine mandato che si puo’ trovare sul sito del Comune. Dalla lettura della relazione sembrerebbe che la giunta abbia raggiunto quasi tutti gli obbiettivi che si era posta ma la realtà è invece desolante. Questa amministrazione ha speso tante parole e “selfie”, ma non è riuscita a realizzare nulla di quello che ha promesso».

Poi arriva l'elenco delle promesse non mantenute e delle inefficienza della giunta Ghilardi.

1. "Meno tasse": era il punto principale del programma ma in questi 5 anni la giunta non ha ridotto nessuna tassa, ma ha aumentato sia l’addizionale IRPEF che la TARI per le utenze domestiche.

2. "Più sicurezza": il servizio H24 di polizia locale è partito solo ora in fase sperimentale e per soli 2 giorni a settimana.

3. "Piano di Governo del Territorio (PGT)": dopo 5 anni non si conoscono nemmeno le linee guida che dovrebbero ispirare il nuovo PGT. Ha solo prorogato il vecchio Documento di Piano scaduto nel 2019 fino all’ottobre 2023.

4. "Piano Gestione del Traffico Urbano (PGTU)": ha durata di 5 anni, è scaduto nel 2019, ma la giunta ha affermato che lo rifarà assieme al PGT ovvero non ha fatto nulla.

5. "Metropolitana M1": nel 2024 la metropolitana M1 dovrebbe arrivare a Bettola, ma senza PGTU nessuno sa come cambierà il trasporto pubblico per arrivarci.

6. Il rifacimento di piazza Gramsci, la nuova pista ciclabile tra piazza Gramsci e piazza Soncino, la riqualificazione Balsamo/piazza Italia, è tutto previsto nel piano delle opere pubbliche da anni, ma non han fatto nulla.

7. "Forni Crematori": sono stati fermi per 2 anni con perdita di gettito di oltre 2 milioni di euro.

8. "Progetto Entangled": è l’unico progetto fatto da questa giunta e consiste nel demolire la scuola Anna Frank per far posto a un parchetto che probabilmente diventerà luogo di spaccio e spostando fuori dalla Crocetta la scuola che sarà trasferita nella scuola Lincoln ovvero un progetto “demenziale”.

9. "Più decoro e meno degrado": era un altro punto del programma, ma dopo 5 anni la città è sporca e la raccolta differenziata è passata dal 57% al 58% quando gli obiettivi che la Regione aveva fissato erano del 65%.