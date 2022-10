M5S: «Condanna di Trezzi&company è fallimento della politica»

Il MoVimento 5 Stelle dà una sua valutazione sulla sentenza di condanna in primo grado di giudizio a Siria Trezzi, Roberto Imberti, Ivano Ruffa e Franco Marsiglia.

«La recente condanna dell’ex sindaco Siria Trezzi&company, aldilà delle valutazioni personali e giuridiche, non è solo la condanna (di 1° grado) delle persone, ma indica il fallimento della politica della gestione del territorio delle amministrazioni di sinistra».

«Le maggioranze di centrosinistra avevano approvato nel 2013 un PGT (Piano di Gestione del Territorio) che era tutto concentrato sullo sviluppo immobiliare e prevedeva l’aumento della popolazione di circa 5.000 abitanti con la costruzione di circa 40 palazzi di 8-12 piani nell’area di via Matteotti (che comprende anche l’area della ex Ovocultura di proprietà del Comune) ed altri interventi immobiliari in altre aree».

«Questo PGT “folle” che prevedeva questo aumento delle costruzioni residenziali/commerciali non teneva conto che Cinisello Balsamo è già urbanizzato oltre il 70% e ha una densità di popolazione di circa 6.000 abitanti x kmq».

«Studi internazionali indicano come limite di urbanizzazione il 45% perché quando si supera questo limite la qualità della vita dei cittadini peggiora. IL M5S ha da sempre contestato questo PGT perché era impostato su vecchie logiche immobiliari che si prestavano alla speculazione edilizia senza dare un vero futuro alla città e migliorare la qualità della vita dei cittadini».

«Purtroppo l’amministrazione di centrodestra non ha fatto nulla in questi 4 anni e mezzo salvo prorogare il PGT esistente del centrosinistra e non ha presentato nemmeno le linee guida del loro PGT».

«La proroga del PGT (Documento di Piano) scade questo mese e non si sa cosa vuol fare l’amministrazione Ghilardi».