Il centrodestra: «Sit-in sui centri estivi "politico", scritte volgari e vigliacche»

Le forze politiche di maggioranza (lista civica "Ghilardi Sindaco", Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) da una parte si schierano con il proprio sindaco Giacomo Ghilardi, vittima di scritte incresciose sulla pavimentazione nei pressi del centro culturale il Pertini, dall'altra polemizzano con il Partito Democratico e con il "Comitato Genitori" che ha organizzato il sit-in per protestare contro il rincaro dei prezzi dei centri estivi.

«Da qualche giorno i consiglieri comunali di minoranza amano postare immagini in cui si mostrano in bella posa con un gessetto in mano».

«Il significato, nemmeno tanto nascosto, di queste immagini è la rivendicazione politica di quanto è stato scritto per terra da sconosciuti durante il sit-in di protesta relativo ai centri estivi».

«Fin qui nulla di nuovo sotto il sole, è consuetudine dei partiti di minoranza utilizzare un ridotto numero di bambini e genitori a sostegno delle loro proteste».

«Senza bambini, chi si sarebbe accorto della presenza al sit-in di tutto lo stato maggiore della minoranza? Qualche consigliere di minoranza ha mostrato, con orgoglio, anche in consiglio comunale, il “famigerato gessetto”, rivendicandone così paternità e responsabilità morale delle scritte fatte con lo stesso strumento».

«Tuttavia, lo stesso giorno e durante lo stesso “pacifico sit-in” sono comparse, negli stessi luoghi altre scritte assai meno “candide” e sicuramente non vergate da mani di bambini».

«Scritte offensive e volgari, rivolte alla persona del sindaco, che sono state acquisite e consegnate alle forze dell’ordine accompagnate da una denuncia contro ignoti».

«Chissà se i “cavalieri del gessetto” avranno il coraggio di rivendicare anche queste scritte apparse durante il sit-in, o se cercheranno di dissociarsi da esse».

«La responsabilità penale per tali atti spetta alle autorità competenti, ma non possiamo ignorare la responsabilità morale che grava su coloro che si sono fregiati della “paternità del gessetto”».

«O tutto, o niente… altrimenti è troppo facile. Come partiti di maggioranza, ribadiamo il nostro totale ripudio di atti volgari e vigliacchi, tra cui questi».

«Siamo solidali con il sindaco e condanniamo fermamente qualsiasi forma di offesa personale. Abbiamo evidenziato fin dal principio che questa polemica sembrava essere stata strumentalizzata per fini politici, e i recenti sviluppi durante il sit-in confermano le nostre previsioni, sia per le presenze che per questi atti denigratori».

«Invitiamo i portatori di interesse a riflettere sull’evoluzione di questo tema, e a non lasciarsi trascinare in giochi politici che certo non mirano al benessere e alla coesione della nostra città».

«È tempo, per tutti, di concentrarsi sulle vere questioni e di lavorare insieme per trovare soluzioni concrete per il bene dei cittadini, come è nel nostro stile fin da sempre».