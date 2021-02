Arrestato uno spacciatore di cocaina a Sant'Eusebio, segnalato un cliente

Nella settimana appena passata è andato in scena l'ennesimo arresto per spaccio di droga nel rione Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo.

A finire in manette stavolta è stato un uomo, di nazionalità italiana, di 50 anni, "pizzicato" sul fatto dagli agenti della polizia di stato del commissariato di Cinisello Balsamo mentre stava vendendo una dose di cocaina a un cliente.

Gli agenti hanno fermato sia il pusher che il cliente. Per il primo sono scattati subito perquisizione e manette.

Oltre ai due grammi di cocaina che stava passando al cliente sono saltati fuori 239 euro in contanti, probabile ricavo della sua attività di spacciatore.

Ora per il pusher, che dopo l'identificazione è risultato essere già noto alle forze dell'ordine per reati similari, è in arrivo il processo per direttissima.

Per il cliente invece, un italiano anch'egli, è scattata la segnalazione in prefettura come assuntore di droga.