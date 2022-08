Interventi straordinari e restyling prima del rientro nelle scuole

Prima del suono della campanella nelle classi, sono numerosi gli interventi programmati dall’amministrazione comunale per garantire l’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza e in ambienti ordinati e riqualificati.

Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei soffitti e del tetto della scuola dell’infanzia Giovanni XXIII.

Gli interventi sono specificamente mirati a risolvere il fenomeno di degrado definito “sfondellamento” che interessa i soffitti dell’edificio.

I solai verranno quindi posti in sicurezza mediante rete e sistema certificato di controsoffittatura antisfondellamento; termina l’opera la tinteggiatura dei plafoni.

Inoltre, per adeguarsi alle norme di sicurezza, si provvederà alla posa di dispositivi anticaduta sul tetto, affinché qualsiasi operazione di manutenzione e controllo da parte del personale incaricato possa essere svolta senza alcun pericolo.

I lavori, per un importo di 90.000 euro, termineranno nei primi giorni di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sempre in vista della riapertura delle scuole e dei nidi, i prossimi giorni saranno interamente dedicati alla manutenzione del verde per tutte le scuole di competenza comunale.

Entro il 5 settembre sarà ripristinato il decoro dei giardini e delle aree di accesso con taglio dell’erba, sistemazione dei vialetti e potatura di siepi e arbusti.

Saranno contestualmente programmati i consueti interventi di derattizzazione, di deblattizzazione e di contrasto alla diffusione di zanzare.

I preparativi per il nuovo anno scolastico danno una nuova veste anche alle mense con sistemazioni di manutenzione ordinaria in molte strutture e un più corposo intervento nelle scuole primarie Bauer e Monte Ortigara, dove sono stati rimessi a nuovo i pavimenti.