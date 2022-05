Sottopasso di via Gorki, modifiche alla viabilità

La società Autostrade per l’Italia nei prossimi giorni darà avvio ai lavori di manutenzione al sottopasso autostradale A4 di via Gorki, legati al potenziamento della quarta corsia dinamica.

Un intervento già annunciato lo scorso mese di febbraio e poi rinviato per dare il tempo ad Atm di organizzare lo smontaggio delle linee elettriche di contatto del tram.

Il tratto interessato dal cantiere verrà necessariamente chiuso al traffico veicolare con modifiche alla viabilità cittadina.

Anche la Linea 31 verrà sospesa. Atm comunicherà a breve l’introduzione del bus sostitutivo.

A partire dalle ore 21 di domenica 5 giugno fino al 15 luglio 2022 sarà istituito in via Gorki il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via De Sanctis e via Monfalcone.

Sono esclusi dalla limitazione i soli veicoli dei residenti. Al divieto di circolazione sulla via Gorki si aggiunge anche il divieto di sosta con rimozione forzata.

Sono state previste alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale che interessano le vie Gorki, De Sanctis, Martinelli e Monfalcone.

In particolare i veicoli provenienti da via Canzio hanno l’obbligo di svolta a destra o a sinistra all’intersezione con la via De Sanctis.

Dovranno invece proseguire diritto o a sinistra in via De Sanctis, all’intersezione con via Gorki, così come saranno obbligati a proseguire diritto o a destra in via Turoldo all’intersezione con via Gorki.

Obbligo di proseguire diritto anche in via Martinelli all’intersezione con via Monfalcone. Lungo il tratto interessato dai lavori sarà collocata apposita segnaletica con idonee barriere.