Al via la manutenzione straordinaria dei cimiteri storici, ecco il crono-programma

Partiranno questa settimana gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa relativi al cimitero di Balsamo, in via Piemonte. I lavori si protrarranno fino al 12 luglio 2021.

Il 30 giugno prenderà avvio anche la manutenzione straordinaria del cimitero di Cinisello, in via dei Crisantemi 2, proseguiranno fino alla fine di ottobre 2021.

Entrambi i camposanti necessitano di interventi nelle strutture che ospitano i colombari. Da tempo sia la parte a porticato che la zona interrata presentano infiltrazioni d'acqua piovana che sono causa di distaccamento di intonaci.

Tali interventi si traducono in una spesa prevista che ammonta a 250.000 euro. Dunque, per tutta la durata del cantiere, per motivi di sicurezza, gli interi edifici centrali adibiti a colombari che ospitano i loculi in entrambi i cimiteri non saranno accessibili dai cittadini.

Sarà invece sempre garantita la possibilità di utilizzare i servizi igienici.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore ai servizi cimiteriali Bernardo Aiello spiegano: «E’ motivo di profondo rispetto e decoro garantire la cura e l’efficienza dei nostri cimiteri, luogo del saluto ai nostri cari e del loro ricordo».

Infine terminano: «Per questo non devono essere trascurati né tantomeno dimenticati. Il piano che abbiamo previsto va in questa direzione. Da tempo le strutture richiedevano manutenzione».