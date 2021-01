I medici di base in Villa Ghirlanda: «Vaccinarsi è la soluzione per uscire dalla pandemia»

Nella mattinata di sabato 23 gennaio, intorno alle 11:30, si è tenuto a Cinisello Balsamo, nello splendido scenario di Villa Ghirlanda Silva, un incontro tra il sindaco Giacomo Ghilardi e i medici di medicina generale per invitare simbolicamente i cittadini alla vaccinazione contro il Covid-19.

I medici di base cinisellesi vogliono così dire a tutti, con convizione, che è importante vaccinarsi per uscire da questa drammatica pandemia. Un grave problema sanitario che è accompagnato da una crisi economica e sociale.

Un gesto comune di sensibilizzazione forte quello dei medici di base che, lungo il corso di questo anno, hanno sempre lavorato con grande impegno e professionalità, nel silenzio, nella cura dei loro pazienti.

Già i primi di gennaio i medici sono stati sottoposti al vaccino. L'auspicio è che presto possa partire la campagna capillare per tutta la popolazione. Il simbolo della campagna è una spilla con la primula che indosseranno sul camice.

Presente il sindaco Giacomo Ghilardi che ha spiegato: «Insieme ai medici di base, in Villa Ghirlanda, per un gesto simbolico, ma molto significativo di sensibilizzazione al vaccino anti Covid-19».

Poi aggiunge: «A questo seguirà una campagna concreta, fatta insieme, perché sia davvero forte e arrivi a tutti i cittadini il messaggio di sicurezza, prevenzione e ripartenza che il vaccino porta in sè».

Questo incontro sarà quindi il primo di una serie per strutturare e organizzare, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, la campagna in tutta sicurezza per i cittadini in più punti del territorio di Cinisello Balsamo.

