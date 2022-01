Cinisello Balsamo in lutto per la scomparsa di Paolo Scirea, fratello di Gaetano

Cinisello Balsamo piange la scomparsa di Paolo Scirea. La notizia è arrivata nella giornata di domenica 23 gennaio e subito l'amministrazione comunale ha emesso un cordoglio.

Così dal Comune: «L'amministrazione comunale si stringe alla famiglia e agli amici della Serenissima, società di cui era presidente e che per trent’anni ha organizzato il memorial Gaetano Scirea, dedicato alla figura del grande campione».

Il comunicato prosegue: «A Paolo, persona mite, gentile e molto stimata, il compito di tenere viva la memoria del fratello dopo la tragica scomparsa. Una passione condivisa fin da piccoli quella del calcio, quando giocavano nel campetto dell’oratorio Pio X, nel quartiere Campo dei Fiori, dove tuttora abitava».

Il sindaco Giacomo Ghilardi gli dedica un pensiero: «Una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Poco fa ho saputo della scomparsa di Paolo Scirea, presidente della Gsd Serenissima San Pio X e fratello del campione Gaetano Scirea».

Poi prosegue: «Cinisello Balsamo piange la perdita di una persona mite, posata e molto stimata. Con una passione per il gioco del calcio condivisa con il fratello fin da piccoli, quando giocavano nel campetto dell’oratorio Pio X, nel quartiere Campo dei Fiori, dove tuttora abitava. Sono vicino alla famiglia e agli amici della Serenissima».

La società Serenissima ricorda così il suo presidente: «"Ricordatevi sempre che la maglia del Gsd Serenissima San Pio X, è una maglia importante! Quando la indossate rappresentate me e noi tutti! Comportatevi sempre con rispetto ed educazione! Divertitevi e giocate bene". CaropPresidente, caro Paolo, tutti i ragazzi, mister, genitori, che sono passati nello spogliatoio della Sere, hanno sentito queste parole...segno intangibile del tuo modo di essere».

Poi continua: «Ci lasci in eredità la tua gentilezza, il tuo essere riflessivo, il tuo mai andare sopra le righe, la tua volontà di trovare sempre una via conciliante, il tuo dolce sorriso che accompagnava ogni tuo saluto. Non sarà facile, ma cercheremo di tenere sempre in noi tutto questo, ogni volta che arriveremo alla Sere e indosseremo la maglia».

L'assessore allo sport di Cinisello Balsamo Daniela Maggi è tra le prime ad annunciare la scomparsa di Paolo: «Una triste notizia, questa mattina (domenica 23 gennaio, ndr) ci ha lasciati Paolo Scirea, presidente della Gsd Serenissima San Pio X. Un uomo straordinario, di una gentilezza fuori dal comune. Grazie Paolo per tutto quello che hai fatto in questi anni per i tuoi ragazzi, tramandando anche a loro gli ideali di uno sport sano e praticato con il cuore».

Anche la "Juventus Official Fan Club Gaetano Scirea Cinisello Balsamo" non fa mancare un messaggio di cordoglio: «Il direttivo e i soci dello JOFC Cinisello Balsamo "Gaetano Scirea" sono addolorati per la scomparsa di Paolo Scirea, fratello di Gaetano. Paolo, uomo dai grandi valori morali, sempre impegnato sul territorio (presidente del GSD Serenissima) a trasmettere ai giovani gli ideali per uno sport leale e rispettoso verso gli avversari. Valori a cui Paolo ha sempre creduto da doversi applicare sia sul campo che fuori dal campo, difronte alle sfide della vita quotidiana».