Cordoglio per Giuseppe Totaro, morto l'ex direttore della Nord Milano Ambiente

La notizia è arrivata nel giorno di Pasqua. Giuseppe Totaro, figura di riferimento per l'azienda partecipata del Comune di Cinisello Balsamo, la Nord Milano Ambiente, è venuto a mancare all'età di 59 anni.

Totaro ha lavorato nella partecipata comunale da 2007, data in cui è stata istituita l’azienda municipalizzata.

Dal Comune lo ricordano come una persona gentile, riservata e sempre disponibile, è stato direttore tecnico e responsabile organizzativo di Nord Milano Ambiente fino ad agosto 2020 quando è andato in pensione.

Ricoverato per Covid da marzo, avrebbe compiuto 60 anni a novembre, è stata una figura importante per l’azienda che ha condotto con passione fin dai suoi esordi, persona di grande stima e punto di riferimento per l’azienda e per i dipendenti che ha sempre coordinato.

Sandro Sisler (l'amministratore unico di Nord Milano Ambiente), i dipendenti, il sindaco Giacomo Ghilardi e l’amministrazione comunale tutta, lo ricordano con affetto e sono vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Tramite i social sono arrivati tantissimi ricordi e condoglianze, ve ne riportiamo quattro qui sotto.

Il sindaco Giacomo Ghilardi lo ricorda così: «A Pasqua ci ha lasciato Giuseppe Totaro. Da poco in pensione, era direttore tecnico di Nord Milano Ambiente fin dalla nascita dell’azienda, che ha gestito sempre con grande passione e dedizione. Sono davvero sconcertato per questa grave perdita e mi unisco alla famiglia nel dolore».

L'assessora Maria Gabriella Fumagalli usa queste parole di cordoglio: «Sono stata molto colpita da questa triste notizia. Ho avuto modo di conoscerlo e di lavorare con lui nelle scuole sull'educazione ambientale. I progetti messi in atto hanno saputo coinvolgere positivamente i ragazzi, partendo dai più piccoli con i quali si sapeva relazionate con dolcezza. Un ricordo e una preghiera per lui».

L'ex segretario del PD Ivano Ruffa commenta: «Ho avuto modo di conoscerti, di incontrarti, di lavorare con te, di pranzare insieme, di organizzare le scelte e le strategie per migliorare la qualità del servizio della Nord Milano Ambiente. Abbiamo migliorato la raccolta differenziata negli ultimi anni, abbiamo provato a fare bene. Sei passato a prendermi a casa diverse volte alle 6 di mattina per andare insieme a vedere il giro del servizio di raccolta. Sei sempre stato disponibile e prezioso. Con un carattere non facile. Come il mio. Due testardi. Parlavamo di calcio e dei figli. Del tuo ruolo di allenatore, delle foto nel tuo ufficio. Mancherai».

L'ex sindaco di Cinisello Balsamo Daniela Gasparini lo ricorda così: «Giuseppe Totaro era una persona che con impegno civile ha garantito un servizio essenziale per l’ambiente. Sempre gentile e attento ai problemi evidenziati dai cittadini e dalla amministrazione comunale. Con lui ha preso avvio l’azienda pubblica Nord Milano Ambiente e grazie a lui oggi è una consolidata azienda. Ti ringrazio caro Giuseppe per tutto quello che hai fatto per la comunità di Cinisello, riposa in pace».