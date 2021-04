Morto l'operaio colto da infarto sul lavoro in via Monfalcone, stava cambiando una gomma

Dopo il sopraggiungere del malore l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza che l'ha portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma per lui non c'è stato niente da fare e un'ora dopo i soccorsi è spirato

Sul posto sono uscite un'ambulanza e un'automedica, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

E' morto sul posto di lavoro l'operaio colto da malore nella prima mattinata di martedì 6 aprile mentre stava cambiando una gomma a un tir della Brt.

Dopo il sopraggiungere del malore (i soccorritori hanno capito fin da subito che si è trattato di un infarto) l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza che l'ha portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma per lui non c'è stato niente da fare e un'ora dopo i soccorsi è spirato.

L'uomo, che aveva 63 anni, lavorava presso un'impresa specializzata nell'assistenza di aziende di trasporti ed era stato chiamato a Cinisello Balsamo, precisamente in via Monfalcone, per riparare un mezzo in avaria dell'azienda Brt.