Torna la sfilata delle MotoBefane con una raccolta fondi per il Bassini

Anche quest'anno la Befana a Cinisello Balsamo arriverà su due ruote rombanti.

Il 6 gennaio un corteo di centauri percorrerà le vie della città per la MotoBefana benefica.

Il vice sindaco con delega al commercio Giuseppe Berlino e l'assessore alla cultura Daniela Maggi spiegano: «Grazie alla collaborazione tra l'associazione "Gli Amici di Denise", il club motociclistico BFC Association, gli Alpini e l'amministrazione comunale la Motobefana tornerà a sfilare per le vie della nostra città».

I due proseguono: «Quest'anno, però, a causa della situazione pandemica, la Befana non porterà dolciumi e caramelle ai più piccoli come avvenuto in passato, ma porterà viceversa, un regalo speciale all'ospedale Bassini».

Poi terminano: «Grazie al lavoro di squadra e alla generosità di tanti cittadini è stato possibile organizzare una raccolta fondi per il reparto hospice del Bassini. Questa iniziativa nasce dal territorio per il territorio. Dimostra la volontà e l'attenzione verso il nostro tessuto sociale così ricco di sensibilità e voglia di fare».

La solidarietà prosegue anche in questa edizione con una nuova raccolta fondi. I cinisellesi e non solo, potranno contribuire partecipando all'iniziativa motociclistica del 6 gennaio iscrivendosi per il giro, sia semplicemente con la sola colazione solidale presso Pan di Viola di piazza Gramsci, o, per chi lo vorrà, anche al pranzo solidale che si terrà presso la sede degli Alpini in via De Ponti (massimo 80 posti disponibili).

Le adesioni alle due iniziative benefiche saranno raccolte la mattina del 6 gennaio, in piazza Gramsci dalle 9.30 alle 11 presso il gazebo dell'associazione Gli Amici di Denise.

Verso le 11 le vie della città saranno percorse dal corteo di motoBefane.

I motociclisti con le loro moto partiranno dal centro, da piazza Gramsci, percorreranno via Giordano, via Paisiello, via Mozart, via Montegrappa, via Cilea, via Brunelleschi, procederanno poi in via Alberti, viale Togliatti per risalire via XXV Aprile, via Marconi, via Dante, e poi dirigersi verso il Bassini, dove una delegazione consegnerà le donazioni raccolte.

Dal Bassini, il corteo di magi su due ruote si dirigerà infine verso la sede degli Alpini dove si svolgerà il pranzo benefico.