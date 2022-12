I centauri della "MotoBefana" 2023 faranno beneficenza per ANFFAS

Anche nel 2023 la Befana tornerà a Cinisello Balsamo in veste di biker. La sua missione di quest’anno? Donare ad ANFFAS Nord Milano materiale utile per le loro attività.

Venerdì 6 gennaio un corteo di centauri percorrerà le vie della città per una nuova edizione della "MotoBefana", iniziativa benefica promossa dall’associazione "Amici di Denise" insieme al club motociclistico Iron Eagles e sostenuta dal Comune di Cinisello Balsamo.

La "MotoBefana" è aperta a tutti i cittadini che desiderano partecipare con qualsiasi motociclo a loro disposizione.

L’appuntamento è alle 9 in piazza Gramsci, con iscrizioni per le attività della giornata presso il gazebo dell’associazione Amici di Denise e la colazione solidale insieme alla Befana che donerà caramelle ai bambini presenti.

I fondi raccolti per le iniziative della manifestazione saranno devoluti in beneficenza.

Il corteo partirà alle 10 dalla piazza e attraverserà la città fino ad arrivare alla sede di Anffas intorno alle 11, dove verranno consegnate le donazioni alla struttura e ai suoi ospiti.

Da qui il corteo si sposterà verso piazza Costa per incontrare nuovamente la Befana, pronta a distribuire dolci ai bambini. Infine, alle 12.15 il tour benefico sarà diretto presso la sede degli Iron Eagles (via Piemonte 17/A) per un pranzo in compagnia.

L’assessore alla cultura Daniela Maggi racconta: «Grazie alla rinnovata collaborazione tra l'associazione Amici di Denise, il club motociclistico Iron Eagles e l'amministrazione comunale, la "MotoBefana" torna a sfilare per le vie della nostra città. Questo insolito corteo vuole condividere con i magi il medesimo obiettivo, quello di portare un dono».

Poi prosegue: «Il sostegno dell’amministrazione all’iniziativa quest’anno si traduce anche con un contributo economico, destinato all’acquisto di apparecchi elettronici per le attività di Anffas».

Infine termina: «Nel suo percorso all’insegna della generosità riconosciamo l’attenzione per il territorio, il desiderio di creare occasioni di aggregazione per un nobile scopo e la valorizzazione delle realtà che arricchiscono il nostro tessuto sociale».