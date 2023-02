/ Via XXV Aprile

3mila euro di multa a un trasportatore irregolare di macerie in Crocetta

La polizia locale, nel quartiere Crocetta, ha "pizzicato" il guidatore di un autocarro non in regola con la documentazione necessaria per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (delle macerie): fermo del veicolo e sanzione di oltre 3mila euro al conducente