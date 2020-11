Controlli misure anti Covid-19, due bar chiusi, un negozio sanzionato e 26 multe ai cittadini

La polizia locale di Cinisello Balsamo in soli sette giorni ha rivelato ben due infrazioni del Dpcm anti-Covid emanato dal governo con conseguente chiusura delle due attività (bar) che hanno violato le regole e 26 multe sempre derivanti dai controlli anti-pandemia.

Su un totale di 267 controlli mirati sul territorio sono state quindi comminate 26 multe per motivi di vario genere: mascherine non indossate, rifiuto di indossarle dopo la richiesta da parte delle forze dell'ordine, in due casi addirittura è scattata la denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

I due bar che sono stati chiusi (temporaneamente per cinque giorni) sono risultati recidivi, quindi non hanno superato il test ai nuovi controlli.

Una sanzione pecuniaria invece è scattata per un negozio di alimentari di vicinato per la presenza di troppi clienti in contemporanea al suo interno (in relazione ai metri quadri calpestabili): si è creato quindi un pericoloso assembramento e la polizia locale ha comminato la multa.