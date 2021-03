Gli agenti della polizia locale sono intervenuti identificando e multando i presenti

Partita di calcio abusiva e illegale, 16 giovani multati per un totale 9600 euro di multe

I sedici si sono ritrovati al centro sportivo in via Delle Rose per giocare una partita di calcio. Per i cinisellesi identificati è scattata la multa di 400 euro mentre i sestesi si sono visti comminare la multa di 800 euro, doppia perché hanno violato i confini del Comune