Polizia locale da record, più di 220 multe comminate nel weekend

Complice anche la presenza del "Mercato Europeo" in città, che ha portato molti cittadini cinisellesi e non a recarsi a vedere i banchetti in piazza Gramsci, la polizia locale durante i controlli ha contestato un alto numero di contravvenzioni

Lo scorso week end è stato un momento di festa per la nostra città ma anche di intenso lavoro per la polizia Locale di Cinisello Balsamo.

Oltre all’attività ordinaria numerosi gli interventi che hanno portato ad accertare 10 sanzioni per violazione del regolamento di polizia urbana in via Libertà, una via da tempo attenzionata dalle forze dell’ordine per episodi di disturbo della quiete pubblica e degrado, segnalati dai residenti.

Due gli accertamenti per violazione delle norme ambientali a carico di nomadi presenti in una zona periferica di Cinisello Balsamo.

Elevato il numero di contravvenzioni contestate per violazione del codice della strada, ben 220, e i controlli hanno portato anche a una e denuncia in stato di libertà alla Procura di Monza per contraffazione del certificato assicurativo.

L'assessore alla polizia locale Bernardo Aiello racconta: «È stato un weekend davvero impegnativo. Abbiamo garantito il regolare svolgimento del Mercato Europeo, una manifestazione che attrae un numero elevato di cittadini e nello stesso tempo abbiamo garantito il presidio ed il controllo dell’intero territorio».

Poi conclude: «Sono sempre più orgoglioso del personale il cui impegno va a beneficio di tutta la cittadinanza, continueremo con i controlli per garantire più sicurezza in città».