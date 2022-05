Al via il “Tavolo delle imprese e del lavoro” con 11 realtà di rilievo nazionale

Comune di Cinisello Balsamo, associazioni di categoria, ordini professionali e associazioni di imprese locali e sovracomunali uniti per sostenere il mondo del lavoro e promuovere iniziative a sostegno delle esigenze del mondo imprenditoriale.

È stato approvato dalla giunta cinisellese un protocollo d’intesa da siglare nei prossimi giorni con 11 realtà quali Assolombarda, Apa Confartigianato, Confesercenti, Ance, Ordine degli Avvocati, Associazione Imprenditori Nord Milano, CbComm, Confcommercio, Confcooperative e Legacoop, finalizzato alla costituzione di un tavolo, un gruppo di lavoro condiviso con l’obiettivo di dare vita a iniziative concrete a supporto del sistema imprenditoriale del territorio e di creare un efficace e sinergico sistema di rete tra le realtà pubbliche e private.

Diversi gli ambiti di intervento del tavolo: si va dalla riqualificazione dei lavoratori, in termini di formazione e qualificazione, allo sviluppo del mondo imprenditoriale, passando dalla formazione e informazione, fino alla sicurezza, con un’attenzione particolare all’imprenditoria femminile e ai giovani, anche con progetti di orientamento, formazione sia all’autoimprenditorialità che al reinserimento in azienda per le partite iva.

Cinisello Balsamo conta oggi più di 6.600 imprese sul territorio, tra le quali circa 1.500 come unità locali e oltre 5.100 come sede dell’attività.

Il Comune sarà il punto di riferimento delle associazioni per trovare le sinergie comuni alla soluzione di problematiche o alla creazione di opportunità che le associazioni raccolgono dai loro associati, inoltre metterà in campo gli strumenti idonei ad informare e indirizzare le imprese verso le associazioni di categoria per i servizi di assistenza agli imprenditori e le azioni di rappresentanza sindacale che le stesse svolgono in base ai rispettivi statuti.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Le imprese, siano esse commerciali, professionali, produttive, sono il cuore della crescita di un territorio; nostro compito è mantenere un dialogo costante e provare a dare risposte concrete alle necessità che pongono».

Poi aggiunge: «Questo tavolo risponde anche agli obiettivi che si siamo dati creando l’assessorato agli autonomi e alle partite Iva, di cui ho in capo la delega».