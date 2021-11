"Natale in Vetrina", la 3ª edizione del concorso dedicato ai commercianti

Torna il concorso nato per promuovere le attività commerciali di vicinato per valorizzarne l'aspetto estetico, dare linfa al marketing e favorire la partecipazione cittadina.

Questo l'obiettivo di “Natale in vetrina”, l'iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (assessorato al commercio e attività produttive, in collaborazione con ConfCommercio, ConfArtigianato e Pro Loco) in occasione delle festività natalizie, giunta quest'anno alla sua 3ª edizione.

La partecipazione è gratuita e aperta a commercianti, artigiani e pubblici esercizi dotati di vetrina, presenti sul territorio cittadino che dovranno dare la loro adesione al concorso entro e non oltre il 5 dicembre 2021 compilando apposito modulo pubblicato online, reperibile presso palazzo Confalonieri, piazza Confalonieri 5, oppure presso le sedi della Pro Loco Cinisello, ConfCommercio, o ConfArtigianato.

Le vetrine dovranno poi essere addobbate entro il 9 dicembre, (e fino al 6 gennaio 2022 senza subire modifiche), secondo la propria fantasia e la propria interpretazione del Natale, purché conformi al buon gusto e al decoro, esponendo anche la vetrofania con il numero identificativo che verrà assegnato necessario per la votazione.

Dal 13 al 16 dicembre, personale incaricato da Pro Loco si recherà presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa per fotografare le vetrine.

Le immagini saranno quindi pubblicate, in un apposito album, sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune. Le votazioni del pubblico partiranno dal 13 dicembre 2021 in modalità cartacea e dal 18 dicembre anche via mail, sito internet e pagina Facebook del Comune.

Per far vincere la vetrina preferita si potrà esprimere una sola preferenza scegliendo una delle modalità disponibili, e il 7 gennaio verranno selezionate le 10 più votate.

Tra queste, la giuria tecnica decreterà i tre vincitori secondo criteri e modalità indicati nel regolamento del concorso.

La prima vetrina classificata si aggiudicherà un premio in denaro di 500 euro e il trofeo simbolo del concorso; la seconda classificata 300 euro e la terza 150 euro.

Coloro che voteranno utilizzando la forma cartacea parteciperanno all’estrazione di 10 buoni acquisto del valore di 50 euro ciascuno, spendibili negli esercizi aderenti al concorso.

La giuria, infine, assegnerà una targa speciale al più bel presepe allestito nelle vetrine aderenti al concorso. Le premiazioni avverranno entro la fine del mese di febbraio 2022.

Giuseppe Berlino, vice sindaco con delega al commercio, spiega: «Natale in vetrina raggiunge quest'anno la sua terza edizione. Un concorso che durante il periodo natalizio è riuscito a dare slancio e vivacità alla città e alle sue attività di vicinato, rivalutando e riscoprendo il valore e il ruolo della vetrina».

Il vice sindaco prosegue: «L'invito ai negozianti è sempre quello di aderire numerosi, esprimendo al meglio il proprio gusto e l'impegno per un'iniziativa che coinvolge positivamente la città».

Infine termina: «Ci attendiamo allestimenti che siano un richiamo alla tradizione del Natale capaci di enfatizzare ancor di più l'atmosfera di festa creata dalle tradizionali luminarie delle vie e piazze».