I commercianti di Cinisello vestono i negozi di rosa per il passaggio del Giro

E' stato siglato l'accordo di collaborazione con la Pro Loco di Cinisello Balsamo che prevede la realizzazione di iniziative che coinvolgono i commercianti della città nella settimana che precede il passaggio del Giro d'Italia, domenica 30 maggio, dalle 8 alle 18.

Tra le proposte quella che invita tutti i commercianti della città ad allestire le proprie vetrine e i propri negozi di rosa, il colore simbolo del Giro d'Italia, o comunque a tema ciclismo.

L'amministrazione ha poi previsto la distribuzione di set di gadgets che i negozianti interessati potranno ritirare, fino ad esaurimento, presso la sede della Pro Loco di piazza Gramsci 58, da lunedì 24 a mercoledì 26 maggio dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Un appuntamento di interesse per la città che per un giorno sarà protagonista positivamente delle cronache nazionali e non solo. Infatti quella del 30 maggio non sarà una semplice tappa di “spostamento”, ma la tappa conclusiva del Giro, una cronometro individuale, dove gli atleti sfileranno singolarmente a distanza di due minuti l’uno dall’altro.

La diretta televisiva di un evento così importante porterà per molte ore la città di Cinisello Balsamo nelle case di tutti gli italiani.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega l'iniziativa: «Un’occasione straordinaria che va sfruttata al meglio. Per questo il Comune, con la Pro Loco, ha pensato ad azioni che possano fungere da amplificatore e contribuire a valorizzare e rivitalizzare la nostra città che sta cercando di riprendersi dallo stop imposto dalla pandemia».

Il vice sindaco Giuseppe Berlino commenta: «Cinisello Balsamo si prepara con entusiasmo al passaggio della più grande, sentita e importante gara di ciclismo in Italia. Un'occasione di visibilità e di rivitalizzazione da cogliere, in un momento in cui ogni occasione è buona per dare sostegno e vigore al commercio».

Poi termina: «Nell'attesa di questo passaggio, per tutta la prossima settimana, invitiamo caldamente i nostri commercianti ad accogliere l'invito di allestire a tema i propri spazi e vetrine».