Nessun aumento per la Tari 2022 sia per le imprese che per i cittadini

Adottato nella serata di giovedì 19 maggio dal consiglio comunale di Cinisello Balsamo il nuovo piano finanziario della Nord Milano Ambiente, la società in house del Comune che gestisce il servizio di igiene urbana a Cinisello Balsamo.

Insieme alla relazione che dettaglia i costi di gestione del servizio di igiene urbana e del relativo smaltimento, sono state presentate anche le tariffe della Tari per l'anno 2022.

Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti nel 2021 si attesta a 10 milioni e 490mila euro. Nessun aumento delle tariffe per i cittadini, la Tari resta pressoché invariata, con una diminuzione per le imprese e gli artigiani di oltre l'1%.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «L'obiettivo che abbiamo raggiunto nel nuovo piano tariffario è stato quello di non aumentare i costi per cittadini e famiglie, favorendo le imprese e gli artigiani, categorie che sostengono la crescita del nostro tessuto sociale».

Poi aggiunge: «La spesa pubblica è cresciuta vertiginosamente in questi anni, Cinisello Balsamo è tra i pochi Comuni a non aumentare le imposte, fonte principale di sostentamento. Siamo in controtendenza: abbiamo esteso la soglia di esenzione fino a 10mila euro dell’Irpef e abbassato la Tari per le imprese».

L'assessore al bilancio e ai tributi Valeria De Cicco analizza: «Nonostante le tante difficoltà di questi anni, tra cui gli aumenti dei costi di smaltimento, la pandemia e i rincari dei consumi del carburante e dell’elettricità a cui anche Nord Milano Ambiente non può sottrarsi, siamo di fronte a una oculata gestione dei conti da parte dell’azienda, che ha permesso di non aumentare i costi di gestione che devono per legge essere coperti dalla Tari. Quest’anno è aumentata la platea dei contribuenti, anche a seguito degli accertamenti».