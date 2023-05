Arriva una nuova ecomobile per la raccolta dei rifiuti speciali e pericolosi

A Cinisello Balsamo è arrivato un nuovo mezzo per l'ecomobile, il servizio itinerante in città per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di piccole quantità di rifiuti speciali e pericolosi.

Il camioncino, più capiente e ben riconoscibile grazie alla grafica dell'ultima campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda partecipata del Comune Nord Milano Ambiente per incrementare la raccolta differenziata, ha fatto nei giorni scorsi il suo primo viaggio per poi sostare in piazza Gramsci nei pressi del mercato, uno dei punti di raccolta del giovedì mattina.

Il servizio risponde alle necessità di molti cittadini che hanno mostrato difficoltà a recarsi presso la piattaforma ecologica e rappresenta soprattutto un ulteriore strumento per incrementare la raccolta differenziata, favorendo il corretto smaltimento di alcuni rifiuti chimici.

L’ecomobile è presente sul territorio comunale tutti i giorni (qui per luoghi e orari settimanali). Il servizio viene sospeso nei mesi di luglio e agosto.

Le sostanze pericolose che possono essere portate all’ecomobile sono contenute in molti prodotti che si conservano e si usano quotidianamente come quelli per la pulizia della casa o dell’auto, il giardinaggio, l’igiene personale e il fai-da-te: