Nuova "luce" per il pattinodromo e le scuole Parco dei Fiori e Garibaldi

La giunta comunale di Cinisello Balsamo ha approvato un piano di interventi sugli impianti di illuminazione del pattinodromo e delle scuole primarie Parco dei Fiori e Garibaldi.

Il progetto rientra tra i lavori già avviati che riguardano alcuni edifici pubblici e plessi scolastici ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale, grazie a uno stanziamento di 170mila euro previsto dal ministero dell’interno per i Comuni che intervengono sul territorio in termini di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

I lavori consentiranno di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione degli edifici con particolare riferimento alle situazioni di funzionamento maggiormente estese in termini di ore al giorno di accensione; riduzione della necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti, in taluni casi non più possibili né risolutivi, adottando tecnologie più performanti e durature; messa a norma dei corpi illuminanti obsoleti, anche ai fini della sicurezza; miglioramento in caso di sistema di illuminazione limitato o non adeguato alle esigenze dell’utenza o dei lavoratori.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Proseguiamo con il piano di ammodernamento ed efficientamento energetico già in atto su tutto il territorio comunale. Un progetto ampio di riqualificazione che non riguarda solo le strade, ma che interessa anche le scuole cittadine e altre strutture pubbliche. Giorno dopo giorno, rendiamo la nostra città più sostenibile e sicura».

I lavori di manutenzione straordinaria approvati fanno seguito a quelli già eseguiti nei pressi del centro culturale Pertini e della scuola Sardegna.

Inoltre, dallo scorso febbraio è stata avviata la sostituzione di quasi 6.000 corpi di illuminazione pubblica con lampade a led, grazie all’adesione alla convenzione Consip, mentre in altri punti strategici della città, come vie, piazze e rotatorie di recente costruzione, sono stati rinnovati gli impianti per una illuminazione adeguata a garantire la sicurezza, contenendo il dispendio energetico.