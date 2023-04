Inaugurato il nuovo mercato del venerdì a Balsamo, ecco le novità

Dal 31 marzo lo storico mercato del venerdì, nel quartiere di Balsamo, dislocato in precedenza su più vie e tre piazze quali piazza Costa, Soncino e Italia, ha una nuova organizzazione degli spazi, distribuiti e ottimizzati per una migliore fruizione da parte della cittadinanza.

Dalle ore 6 alle ore 17, nel giorno di mercato, è stato istituito il divieto di sosta in piazza Soncino nel tratto compreso fra il confine con la via Casati e l’intersezione con via Ugo Bassi; in piazza Carcano; in via Mariani e via San Paolo; in via Berna nel tratto fra l'intersezione con via Ghezzi e piazza Costa; in via Casati fra l’intersezione con via Buozzi e piazza Soncino (sono esclusi dal solo divieto di circolazione i veicoli diretti ai passi carrabili esistenti nel tratto interessato – Civ. 21 e Civ. 44) e in piazza Costa.

Inoltre obbligo di svolta a destra per i veicoli in via Buozzi all’intersezione con la via Casati e in via Ugo Bassi all’intersezione con piazza Soncino.

Per segnalare le nuove disposizioni è stata disposta l’installazione di una nuova adeguata segnaletica in loco e preavviso, secondo le norme del codice della strada.

L’ottimizzazione del mercato cittadino del venerdì, è stato accolto dal consiglio comunale, dietro proposta dell’assessorato al commercio e attività produttive, e arriva dopo l’accorpamento già realizzato sul mercato del lunedì tra le vie Bramante, Guardi e Spreafico.

L’esigenza è emersa a seguito della cessazione o decadenza, nel corso degli anni, di diverse attività di vendita ambulante: 31 i posteggi in meno che quindi passano da 183 a 152 complessivi.

I banchi ora saranno concentrati sulla rinnovata piazza Soncino e lungo il tratto finale di via San Paolo. In questo modo si riapriranno alla viabilità ordinaria la via Verdi e Rimembranze, oltre i parcheggi di via San Martino e piazza Italia.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega al commercio e alle attività produttive, spiega: «Dopo l’intervento sul mercato del lunedì, dallo scorso venerdì è partito l’accorpamento dell’area di mercato del venerdì tra piazza Costa e piazza Soncino».

Berlino prosegue: «La riorganizzazione è il frutto della collaborazione portata avanti con gli ambulanti e i cittadini della zona. Ora siamo pronti e confidiamo che le nuove disposizioni saranno migliorative per tutti».

Infine termina: «Ovviamente abbiamo cercato di valutare ogni possibile criticità legata alla nuova ricollocazione dei banchi e siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio, ma semmai se ne verificassero di nuove saremmo pronti ad intervenire con adeguati miglioramenti».