Moto e biciclette, ecco i nuovi mezzi operativi per la polizia locale

Una nuova modalità operativa per la polizia locale di Cinisello Balsamo prevede anche il pattugliamento di alcune zone utilizzando velocipedi a pedalata assistita.

Le nuove strumentazioni a disposizione permetteranno di predisporre vere e proprie pattuglie composte da due agenti, su velocipede, per ogni sezione.

Questa tipologia di squadra dovrà essere dedicata alle aree maggiormente urbanizzate, non necessariamente in centro cittadino e in tale ottica è stato revisionato il servizio quotidiano, predisponendo gli interventi su basi territoriali con diverse scale prioritarie in funzione della diversa tipologia di pattuglie a disposizione.

Oltre agli otto velocipedi di nuova generazione, il parco veicoli è stato incrementato con due nuovi motocicli che permetteranno di costituire una pattuglia di motociclisti dedicata in via prioritaria al controllo della sicurezza urbana.