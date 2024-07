Forza Italia cresce e guarda al futuro, rinnovato il direttivo nel partito

A tre settimane dalle elezioni europee, Forza Italia di Cinisello Balsamo celebra il successo ottenuto e l'incremento di consensi con l'annuncio di tre nuove nomine nel partito.

Luisa Del Soldato è stata designata vice segretario, mentre Luca Biagio Marsiglia e Antonio Santaniello assumeranno gli incarichi di responsabili organizzativi e amministrativi.

Questi tre nuovi referenti, insieme al segretario cittadino Angelo Antonio Di Lauro, costituiranno il nuovo direttivo del partito locale.

Del Soldato, Santaniello e Marsiglia spiegano a una sola voce: «In un periodo storico di estremismi e populismo, Forza Italia s'impegna a sostenere i valori fondamentali della società civile: libertà e democrazia».

I tre proseguono: «Siamo e saremo il punto di riferimento per i moderati che credono ancora nella buona politica, quella del fare e non delle sole parole, come ci ha insegnato il compianto presidente Berlusconi».

Le nomine si inseriscono nel percorso che porterà al congresso cittadino previsto nella stagione autunnale, dove, in continuità con quanto avvenuto a livello nazionale, regionale e provinciale sarà eletto il nuovo segretario cittadino in applicazione dei principi democratici e di trasparenza.