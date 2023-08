Presto nuovi colombari nel Cimitero storico di via Crisantemi

La giunta di Cinisello Balsamo ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovi colombari nel cimitero storico di via dei Crisantemi, che ha riaperto nella giornata di ieri (giovedì 3 agosto) alla cittadinanza.

La riapertura è stata effettuata al termine degli impegnativi lavori di messa in sicurezza che si sono resi necessari per liberare le aree da alberi caduti e rami pericolanti, dopo i ripetuti fenomeni di maltempo che hanno colpito la città.

I nuovi manufatti verranno realizzati nell’area adiacente all’attuale fabbricato adibito ad ossari, un’area che il piano cimiteriale ha individuato per un ulteriore ampliamento.

Il progetto prevede la costruzione di 72 nuovi loculi, suddivisi in 7 moduli da 12 loculi ciascuno. L’importo previsto è di 230mila euro.

L'assessore ai servizi cimiteriali Francesco Scaffidi spiega: «Considerando le diverse forme di sepoltura richiesta dai cittadini e, in particolare, osservando l’andamento delle concessioni relative a colombari, da tempo ci si è accorti della necessità di mettere a disposizione della cittadinanza nuovi manufatti».

Infine conclude: «Proseguiranno gli investimenti per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza, e l’impegno per la cura e la conservazione dei nostri cimiteri, luoghi di affetto e di memoria».