170mila euro di contributi per i led del Pertini e delle scuole di via Sardegna

E' in arrivo un contributo, per un importo pari a 170 mila euro, per sviluppare l'efficientamento energetico con una nuova illuminazione per il centro culturale il Pertini e per le scuole di via Sardegna del rione Crocetta