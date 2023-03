Nuovi parcometri per la sosta a pagamento, gratis i primi 15 minuti

E’ in fase di ultimazione in questi giorni l’installazione dei nuovi impianti di regolamentazione della sosta a Cinisello Balsamo.

Saranno 20 in totale i dispositivi operativi che, a partire da lunedì 20 marzo, saranno collocati in piazza Gramsci, Largo Don Giussani, via Garibaldi, via Dante, via Carducci, via Libertà, via Cantore, via Brambilla, viale Rinascita, via XXV Aprile, via Cadorna angolo via Beato Carino, piazza Italia e via San Martino.

Rimangono invece a parcheggio libero e gratuito gli spazi contrassegnati di via Meani e via Musu. Per quanto riguarda Largo Don Giussani (area sosta del palazzo comunale e del Palazzetto dello Sport) il numero di stalli rimane invariato a 72 a pagamento, mentre i nuovi 42 posti saranno regolamentati con disco orario, per garantire una maggiore rotazione.

I nuovi parcometri sono di ultima generazione, con pannello fotovoltaico e abilitati ad accettare diverse tipologie di pagamento: contanti, carte di credito/debito e prossimamente anche mobile per pagare direttamente tramite cellulare.

La tariffa rimane invariata a 1 euro all’ora, frazionata a 50 centesimi per la mezz'ora.

La novità riguarda la sosta gratuita per i primi 15 minuti. Sarà quindi presente una doppia opzione: il ticket dedicato per una sosta di soli 15 minuti e il ticket per la sosta più lunga con il primo quarto d'ora gratuito già compreso.

I parcometri saranno attivi tutti i giorni, eccetto i festivi, dalle ore 9:30 alle ore 18:30, con esclusione del periodo compreso tra il 1 e il 31 agosto.

La sosta a pagamento in città era stata sospesa durante l’emergenza Covid, poi ulteriormente prorogata in concomitanza con l’avvio dei lavori di risistemazione di alcune aree sosta e l’attesa del rinnovo dell’appalto per l’affidamento del servizio.

L’aggiudicazione è avvenuta all’inizio di quest’anno con contratto biennale alla ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale srl di Corciano (Perugia) dopo la gara indetta a fine 2022.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Dopo la riorganizzazione e adeguamento delle aree di sosta, con i nuovi posti creati in zona Palazzetto dello Sport, siamo pronti ad attivare i nuovi parcometri per la regolamentazione della sosta in diverse zone della città».

Il primo cittadino prosegue: «La ditta che si è aggiudicata la gara provvederà a mantenere efficienti i nuovi macchinari installati, ma garantiremo comunque dei posteggi gratuiti e altri a disco orario per andare incontro alle varie esigenze dell’utenza».

Il vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega all’ambiente e alla mobilità, aggiunge: «Questo intervento era atteso e necessario. Per i cittadini e gli operatori commerciali e professionali più posti per la sosta, soprattutto in centro città, e la modifica della viabilità con l’accesso da via Frova/vicolo del Gallo. I nuovi parcometri e il disco orario favoriranno una maggiore rotazione delle auto».