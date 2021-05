Il Comune di Cinisello istituisce, primo in Italia, l’assessorato degli autonomi-partite iva

Il Comune di Cinisello Balsamo, primo in Italia, istituisce l’assessorato degli autonomi e partite iva. Lo ha annunciato il sindaco Giacomo Ghilardi che ha assunto in capo a sé la nuova delega, nata dalla richiesta del Movimento “Autonomi e Partite IVA”

Via XXV Aprile

Il Comune di Cinisello Balsamo, primo in Italia, istituisce l’assessorato degli autonomi e partite iva.

Lo ha annunciato il sindaco Giacomo Ghilardi che ha assunto in capo a sé la nuova delega, nata dalla richiesta del Movimento “Autonomi e Partite IVA”.

Il "Movimento Autonomi e Partite iva” intende rappresentare i professionisti, gli imprenditori e le aziende, agricoltori, artisti, ambulanti, artigiani, agenti di commercio etc…milioni di persone, che fanno parte del mondo produttivo duramente provato dalla burocrazia e, oggi, dall’emergenza pandemica.

Per far fronte alle difficoltà di chi fa parte di questo comparto, il Movimento ha proposto a Regioni e Comuni l’istituzione di un assessorato ad hoc che possa adottare provvedimenti idonei a contrastare sia l’emergenza sanitaria ed economica attuale, sia problematiche strutturali che ostacolano e talvolta impediscono la nascita e lo sviluppo delle attività produttive.

Nel corso della conferenza, alla quale hanno partecipato anche il senatore Filograna (presidente del "Movimento Autonomi e Partite IVA"), Mirko Castignani (responsabile nazionale dipartimento economia e finanza di Autonomi e partite iva) e Pasquale Napoli (coordinatore del Comune di Cinisello Balsamo di autonomi e Partite iva), sono state presentate alcune proposte concrete.

Tra queste la realizzazione di un vero e proprio sportello di ascolto delle istanze di autonomi e partite iva, dove rivolgersi per ogni tipo di richiesta e dove trovare informazioni. Non solo, sarà anche luogo per la promozione delle attività locali e di formazione con l’organizzazione di corsi.

L’assessorato dovrà svolgere un ruolo di facilitatore della comunicazione tra i soggetti di formazione e le aziende, aiutando l’incontro tra domanda e offerta in risposta alle esigenze del territorio.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Ho accolto subito la richiesta del "Movimento Autonomi e Partite iva" e ho assunto la delega del nuovo assessorato specifico, non esistente nelle deleghe attualmente assegnate, riconoscendone l’importanza. Le proposte che mi sono state presentate sono concrete e le ho condivise e sottoscritte. Parliamo di un'iniziativa lodevole e strategica, soprattutto in un momento difficile come questo».

Il coordinatore nazionale del Movimento, Maurizio Bianchi, commenta: «E' nato il primo assessorato autonomi e partite iva, con il relativo sportello formativo, informativo e di assistenza con il compito di monitorare le necessità sul territorio e promuovere iniziative per favorire e aumentare l'occupazione e lo sviluppo dei titolari di partita iva che si trovano in difficoltà. La speranza è che l'esempio di Cinisello Balsamo presto venga seguito anche da altri comuni italiani».