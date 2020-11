Locali abbandonati in via Gorki occupati, ma i cinque abusivi non si possono sgomberare

Sopralluogo in via Gorki in una delle scorse sere dopo che alle forze dell'ordine è arrivata una segnalazione di una colonna di fumo proveniente da una ditta non più attiva in un edificio abbandonato.

Gli agenti sono entrati nell'edificio per capire cosa avesse provocato il fumo e hanno sorpreso cinque persone, di origine romena, nei pressi di un barbecue improvvisato.

Le cinque persone, poi identificate, è risultato che avessere occupato alcuni locali della ditta che ormai stavano usando come dimora. Tre delle persone sono risultate essere un nucleo familiare, gli altri due invece non hanno legami di parentela.

Il paradosso sta nel fatto che le forze dell'ordine non hanno potuto effettuare alcuna operazione di sgombero dei locali perché fino al 31 dicembre tali operazioni sono sospese per l'emergenza Covid-19.

D'altra parte è pericoloso lasciare quelle persone in quell'edificio, non agibile come abitazione e quindi resta alto il rischio di possibili incidenti (per esempio provocati da barbecue non autorizzati).

Una situazione di difficile risoluzione su cui le forze dell'ordine si stanno confrontando per capire su come agire. La problematica sarà già arrivata sulla scrivania del sindaco Giacomo Ghilardi, che da sempre si è battuto contro le occupazioni abusive sul territorio di Cinisello Balsamo.