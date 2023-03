Corso per diventare assistente familiare, open day gratuito per Cinifabrique

Qualificarsi e trovare lavoro attraverso un percorso per l’assistenza e la cura a domicilio delle persone fragili.

Tutto questo grazie a un corso gratuito patrocinato dal Comune di Cinisello Balsamo, organizzato dall’Associazione della Cooperazione Lombarda (Ascolom aps) che si occupa di promozione sociale e di solidarietà familiare.

Un’occasione importante che rientra nel programma GOL, garanzia di occupabilità dei lavoratori: un’offerta di servizi per l’inserimento e il reinserimento lavorativo e la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori.

Struttura, obiettivi e finalità del corso per assistente familiare, che prenderà il via lunedì 20 marzo, saranno illustrati in occasione dell’open day che si terrà giovedì 9 marzo alle ore 17.30 presso Cinifabrique in via Canzio 11. Il corso, della durata di 160 ore complessive, è suddiviso in due moduli.

Il primo, introduttivo, vuole fornire le competenze essenziali sulla cura e igiene della persona con un basso bisogno assistenziale, oltre a nozioni sulla preparazione dei pasti, comunicazione e relazione con la persona assistita e la sua famiglia, cura e igiene domestica, oltre a un focus sui diritti/doveri nel rapporto di lavoro.

Il secondo modulo permette di acquisire le competenze per assistere la persona non autosufficiente. L’intero corso è strutturato in incontri giornalieri pomeridiani, dal lunedì al venerdì, presso la sede di via Miramare, 15 a Sesto San Giovanni.

Il corso è gratuito e riservato a disoccupati maggiorenni, cittadini italiani o in regola con il permesso di soggiorno. Al termine della frequenza verrà rilasciato un attestato ai sensi della Legge regionale 19/2007 che consente il riconoscimento di crediti formativi, in termini di riduzione oraria, spendibili nei percorsi ASA – OSS.

L’obiettivo è quello di migliorare le opportunità di ricerca e accompagnamento al lavoro dei cittadini in cerca di una nuova occupazione.