L'open day degli asili nido comunali sarà un tour virtuale con incontri live con gli insegnanti

Camminare all’interno degli spazi di tutti i servizi, visionare strutture e giardini e comprendere i momenti più importanti della vita al nido.

Non solo, fare domande e chiarire eventuali dubbi oltre a conoscere, in live streaming, le educatrici e il personale scolastico.

Una vera e propria visita virtuale è l’open day 2021 (qui la presentazione su YouTube) degli asili nido comunali che a causa dell’emergenza sanitaria non può svolgersi in presenza con incontri diretti con le famiglie che comunque hanno bisogno di conoscere strutture e personale che accoglieranno i loro piccoli nel prossimo anno scolastico.

Un modo alternativo di accompagnare i genitori nella scelta dell’asilo illustrando tutto quello che può offrire ai propri figli.

I nidi sono uno dei servizi storici del comune di Cinisello Balsamo e sempre all’avanguardia anche grazie al confronto continuo con istituzioni come l’università Bicocca che segue la programmazione e il coordinamento pedagogico.

Così ad esempio il gioco e l’apprendimento, anche grazie all’ausilio degli spazi aperti attrezzati e concepiti come “aule verdi”, diventano una caratteristica peculiare che accomuna tutte le sedi dove il personale è costantemente aggiornato per offrire il meglio in campo educativo.

I nidi rappresentano anche un campo di applicazione dell’innovazione tecnologica, grazie alla sperimentazione della tecnologia blockchain, di cui il Comune di Cinisello Balsamo è stato progetto pilota in Italia e trampolino di lancio.

L’appuntamento con gli incontri live per parlare direttamente con il personale educativo sarà venerdì 16 e sabato 17 aprile e per partecipare occorre iscriversi.

Per fare domande e richieste è disponibile il form che si trova all’interno del tour.

Le cinque strutture per l’infanzia comunali sono visitabili collegandosi ai rispettivi link:

- Girasole con sede in viale Abruzzi, 21;

- Arcobaleno di via San Carlo, 9;

- Raggio di Sole che si trova in via Verga, 113;

- La Nave di via Leonardo da Vinci, 85;

- La Trottola di via Giuseppe di Vittorio, 5.

L’assessore all’istruzione, formazione e politiche educative Maria Gabriella Fumagalli spiega: «L’open day di quest’anno, anche se virtuale, vuole essere un benvenuto per coloro che si avvicinano ai nostri servizi per l’infanzia per la prima volta».

Fumagalli prosegue: «Conoscere l’offerta disponibile è importante e i nostri cinque nidi, di cui due a gestione diretta e tre tramite una partecipata, sono presenti in ogni quartiere della città per coprire in maniera omogenea tutto il territorio di Cinisello Balsamo».

Poi termina: «Cinque strutture che comunque garantiscono un unico coordinamento pedagogico perché il livello del servizio sia alto e garantito in tutte le sedi. La nostra amministrazione riconosce ai servizi educativi un’attenzione molto particolare, in quanto i veri protagonisti sono i bambini stessi che meritano di crescere in contesti stimolanti e accoglienti».