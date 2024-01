Crocetta, Sant'Eusebio e piazza Costa nel mirino, controlli, denunce e multe

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta la maxi operazione svoltasi a inizio anno a Cinisello Balsamo che ha portato a numeri importanti sia nei controllati che nei sanzionati: «La sicurezza prima di tutto. Lotta alla droga e al degrado, controlli a tappeto sul territorio e nei quartieri».

Il primo cittadino prosegue: «I controlli congiunti grazie al servizio "alto impatto" svolto dalla polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale a Cinisello Balsamo hanno portato a ottimi risultati, in particolar modo nelle zone e luoghi oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini».

Poi scende nel dettaglio: «Un’altra massiccia operazione è stata messa in atto nei quartieri Crocetta, Sant'Eusebio e piazza Costa. Sono stati controllati 20 veicoli e circa 200 persone. Il verdetto? Quasi metà di loro aveva precedenti di polizia».

Ghilardi aggiunge: «Denunciati 2 cittadini extracomunitari per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, segnalati 2 soggetti alle autorità amministrative e deferite 4 persone per violazioni degli obblighi di soggiorno. Sequestrati ingenti quantità di hashish grazie ai posti di controllo e alle perquisizioni».

Il racconto prosegue: «Controlli anche in alcuni esercizi commerciali, in particolare i distributori di bevande H24 e due macellerie islamiche in Crocetta e via Risorgimento dove sono state rilevate parecchie problematiche: 3 di questi sanzionati dalla polizia e dalla guardia di finanza, 2 sanzioni per la mancanza dei requisiti di igiene e non conformità strutturale e 12 per la mancata emissione del documento fiscale».

Ghilardi indica la via: «Siamo determinati a riportare la sicurezza ovunque nella nostra città. Il monitoraggio costante degli esercizi H24 continuerà. Vogliamo debellare ogni forma di illegalità che mina la sicurezza e genera degrado e, in Crocetta, i risultati maggiori si vedranno con la riqualificazione prevista dal progetto Entangled».

Infine chiosa dando una "spallata" alla sinistra locale: «La nostra amministrazione sta portando ordine in aree cittadine che da 30 anni erano una vera giungla e i risultati sono tangibili».