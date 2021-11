"Operazione Smart" della polizia locale, raffica di controlli e multe

Lo scorso week end la polizia locale di Cinisello Balsamo è stata impegnata nell'operazione smart con posti di blocco lungo le strade e controlli sulle attività commerciali che hanno interessato in tutto il territorio cittadino.

Il caso più significativo ha riguardato l'identificazione di un cittadino sorpreso a scaricare mobili in via Brodolini. Il soggetto è stato multato con una sanzione amministrativa di 600 euro e costretto a ricaricare in auto quanto aveva scaricato.

Una persona invece è stata segnalata alla prefettura perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sanzionato inoltre un conducente alla guida dell'auto senza patente e due attività commerciali perché aperte oltre l'orario, una in via Libertà, l'altra in via Monte Santo.

L'assessore alla sicurezza e alla polizia locale Bernardo Aiello spiega: «La finalità di questo servizio è sempre quella di controllo e presidio del territorio, la presenza dei nostri agenti è per garantire sicurezza nelle nostre strade. Non vuole essere di natura repressiva».