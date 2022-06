Divieto di vendita di alcolici per tre minimarket

Per contrastare il fenomeno dell’abuso di alcool, lo stato di degrado pubblico che ne consegue e andare incontro alle richieste di maggior sicurezza dei cittadini residenti di via Libertà e in viale Rinascita, il sindaco ha firmato due ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza e vivibilità urbana che vietano la vendita di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore di vetro o lattina.

Il divieto vale dalle ore 17 alle ore 7 di tutti i giorni della settimana, dal 15 giugno fino al 30 settembre 2022, e interessa in particolare tre esercenti: "Mondo Minimarket" di via Libertà 107; "Minimarket Digi" di via Libertà al civico 78 e "Minimarket" di viale Rinascita 10.

Le violazioni all'ordinanza comporteranno una sanzione che va da 75 a 500 euro. In caso di reiterata violazione il questore può disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

L'ordinanza arriva dopo mesi di attività di controllo effettuata dalla polizia locale che ha portato dall’inizio dell’anno ad oggi alla contestazione di 34 violazioni al regolamento di polizia, 11 ordini di allontanamento, 48 disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (Daspo urbano) e 2 sanzioni amministrative al codice penale.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Dopo diversi interventi e controlli da parte dei nostri agenti della polizia locale abbiamo introdotto questo ulteriore strumento, anche in vista della stagione estiva, per garantire la vivibilità dei luoghi e la sicurezza ai cittadini residenti».