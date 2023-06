Rinnovate le ordinanze che vietano in alcune zone la vendita di alcolici di sera e di notte

Rinnovate quattro ordinanze in materia di sicurezza e vivibilità di alcune aree della città.

Atti che sono risultati necessari in seguito ad attività di controllo da parte della polizia locale, che ha rilevato diverse irregolarità e violazioni del "Regolamento di Polizia Urbana".

Le ordinanze intendono limitare l’abuso di alcol e i conseguenti disagi nelle zone di Largo Milano, via Libertà, tra via Cadorna e Piazza Turati, e via XXV Aprile, tra via 4 novembre e via Monte Santo.

Il frequente abbandono di bottiglie in vetro e lattine dopo il consumo, insieme ad altri episodi che compromettono il decoro cittadino e arrivano a costituire un rischio per l’igiene pubblica, costituiscono infatti ragione di disagio per i cittadini residenti e passanti e contribuiscono alla percezione di insicurezza dei quartieri.

Visto anche il periodo estivo e il prevedibile intensificarsi delle criticità in termini di vivibilità e sicurezza, per le attività commerciali situate in Largo Milano 22, via Libertà 78 e via Libertà 107, viale Rinascita 101 e per il supermercato Sigma sito in via XXV Aprile 38, abitualmente aperti fino a sera tardi, è vietata la vendita di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 7, tutti i giorni dal 15 giugno al 30 settembre 2023.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha commentato: «Si tratta di provvedimenti che erano già stati presi in precedenza relativi ad alcuni esercizi commerciali che rimangono aperti fino a tardi. Purtroppo ci troviamo costretti a porre rimedio ad atteggiamenti scorretti e irrispettosi da parte della clientela che consuma le bevande e poi abbandona i contenitori per strada compromettendo la sicurezza e il decoro cittadino».