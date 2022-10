Luoghi di culto, vietati il gioco al pallone, skateboard e i monopattini

Tutelare i soggetti più vulnerabili, come gli anziani e le altre persone frequentanti i luoghi di culto e dedicati alla memoria di particolare rilievo. Questo l’obiettivo della nuova ordinanza firmata dal sindaco nella mattinata di giovedì 6 ottobre.

Con tale atto si ribadisce in modo più dettagliato e puntuale quanto già disciplinato dal "Regolamento di Polizia Urbana", dove sono espressamente indicati i comportamenti vietati, al fine di tutelare la convivenza civile e migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani.

L’ordinanza disciplina in particolare l’utilizzo delle aree antistanti i luoghi di culto e dedicati alla memoria come le piazze nelle quali sono presenti monumenti, per garantirne la vivibilità, preservare i diritti dei cittadini, oltre che il patrimonio architettonico e ambientale.

Il provvedimento si è reso necessario anche in seguito a sollecitazioni dei cittadini che hanno segnalato in questi luoghi attività ludiche di forte impatto che ne pregiudicano la frequentazione.

In questi luoghi non sarà quindi più possibile giocare con il pallone, con monopattini e skateboard o altri strumenti che possano recare disturbo o danneggiamenti. Saranno anche vietate le attività ludiche molto rumorose.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Le aree tutelate dall’ordinanza sono principalmente luoghi di aggregazione, purtroppo alcuni eccessi hanno la necessità di essere contenuti, per questo motivo si è reso necessario puntualizzare meglio le regole di buona convivenza, affinché tutti i cittadini possano usufruirne appieno e nel rispetto reciproco».

Poi conclude: «Per incentivare le attività all’area aperta in questi anni ci siamo adoperati per rendere i nostri parchi fruibili, sicuri e adatti alle esigenze di tutti con l’installazione di nuovi giochi per i più piccoli o con la sistemazione di aree dove è possibile giocare con il pallone e andare in bicicletta in piena libertà».