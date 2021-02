"Orientalavoro", sono centocinquanta gli studenti che parteciperanno ai webinar

Grande partecipazione per l'iniziativa a cui hanno aderito ben 150 studenti degli istituti tecnici Falck e Montale. Gli incontri prenderanno il via dal mese di marzo e dureranno fino a maggio per un totale di 7 incontri

I giovani di Cinisello Balsamo sono pronti per il futuro, come dimostra il grande successo di partecipazione raggiunto da “Orientalavoro”, il progetto che prevede una serie di webinar per gli studenti delle scuole cinisellesi con la partecipazione di professionisti del mondo del lavoro, della formazione e di imprenditori pronti ad aiutarli nelle scelte formative e lavorative.

All'iniziativa hanno aderito ben 150 studenti degli istituti tecnici Falck e Montale. Gli incontri, che prenderanno il via dal mese di marzo e dureranno fino a maggio per un totale di 7 incontri, vedono la collaborazione di Associazione Imprenditori Nord Milano, Afol Metropolitana, Assolombarda, JaItalia, Professione Casa, Istituto Gatti Confartigianato e Comune di Cinisello Balsamo.

Attraverso i webinar i giovani potranno imparare a preparare un curriculum e un colloquio, orientarsi tra le normative del lavoro e scegliere i corsi di formazione più adatti.

«Nonostante la pandemia abbiamo trovato il modo migliore per coinvolgere i ragazzi – ha spiegato l'assessore alle politiche giovanili Daniela Maggi -. Se non avessimo pensato all'uso di internet e dei webinar non avrebbero avuto questa possibilità».

E infine: «Anzi, grazie a quest'idea abbiamo raddoppiato l'utenza. L'anno scorso, infatti, avevano partecipato 70 giovani. Trovare i mezzi di comunicazione a loro più vicini è la strada vincente per supportali; dobbiamo investire sul loro futuro, soprattutto in un momento come questo».

L'assessore alle politiche educative, formazione e lavoro Gabriella Fumagalli aggiunge: «Il futuro dei ragazzi ci sta a cuore. Fornir loro gli strumenti utili per costruire il futuro passa soprattutto attraverso i percorsi di formazione e lavoro».

Poi termina: «Orientalavoro è quello innovativo che abbiamo deciso di adottare in quest'anno di emergenza sanitaria. E il riscontro di partecipazione ci ha dato ragione: i ragazzi sono pronti a raccogliere le sfide del domani quando sono accompagnati nel modo giusto».