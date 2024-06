Annunciati i due special guest della 2ª edizione del "Cini's Got Talent"

Fervono i preparativi per l'organizzazione della finale del "Cini's Got Talent" che, ricordiamo, andrà in scena giovedì 4 luglio nella meravigliosa cornice di Villa Ghirlanda Silva, presso l'arena cinema.

Il cast dei finalisti si sta formando, come fanno sapere i giovani organizzatori della Pro Loco di Cinisello Balsamo, coadiuvati in maniera volontaria da eccellenti professionisti del settore e, date le premesse, regaleranno un grande show che non avrà nulla da invidiare ai grandi happening di livello nazionale.

Due grandi ospiti daranno ulteriore lustro al "Cini's Got Talent".

Andrea Fratellini, col suo alter ego Zio Tore, vincitore di "Italia's Got Talent 2020", un talento apprezzato in tutto il mondo che, con la sua arte di "Ventriloquo", rende animati e davvero vivi i suoi compagni in scena come, appunto, "Zio Tore".

Il secondo, attesissimo ospite sarà Il Solito Dandy, vera rivelazione dell'ultima edizione di "X Factor", classificatosi al terzo posto, ma premiato come vero vincitore morale da critica, stampa e web, proprio grazie alla sua maestria nello stare sul palco, dominarlo e regalare performance intense con quelle sonorità dei mitici anni 80.

Ma gli organizzatori assicurano che le sorprese non finiscono qui, anche se, per ora, preferiscono non spoilerare niente. C'è una sola cosa da fare, quindi, segnare sul calendario la data di giovedi 4 luglio e fare parte del grande pubblico, a partire dalle ore 20 presso l'arena cinema di Villa Ghirlanda Silva, cominciando a cantare con il pre-show di Radio Lattemiele, radio partner dell'evento, e poi via allo spettacolo che, vi possiamo garantire, sarà proprio per tutti: bambini, giovani e famiglie.

"Cini's Got Talent" è un evento esclusivo ideato e organizzato da Pro Loco in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo e con il sostegno straordinario di numerosi partner.