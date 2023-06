Dopo l’estate al via i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport

Partiranno ad ottobre i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile, una delle principali strutture sportive cittadine che da ormai cinquant’anni ospita competizioni agonistiche di alto livello, le attività di diverse associazioni sportive con molteplici discipline come basket, baskin - il basket per persone con disabilità -, pallavolo, judo, boxe e ginnastica.

L’amministrazione comunale la scorsa estate si è aggiudicata un finanziamento di 2,5 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport sia per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo.

Quest’ultimo verrà realizzato nell’area attualmente inutilizzata tra Via Alberti e via Leonardo Da Vinci.

Il bando “Sport e inclusione sociale”, dedicato agli interventi incentrati sulla rigenerazione urbana e sociale delle strutture, si componeva, infatti, di due linee progettuali: una dedicata ai nuovi impianti e l’altra incentrata sull’ammodernamento delle strutture esistenti.

Grazie a questo contributo sarà dunque possibile dare nuova vita al Palazzetto dello Sport. Le opere riguarderanno la manutenzione straordinaria delle facciate volte al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, per un intervento del costo di 1 milione di euro.

L’adeguamento strutturale e impiantistico trasformerà il Palazzetto in un edificio sostenibile e moderno: sarà costruita una “quinta” architettonica sul lato est e nord della struttura esistente per contribuire alla produzione di energia; verranno inoltre sostituite le vetrate con altre energeticamente più performanti, dotate di elementi di schermatura di tipo ‘frangisole’, progettate per sorreggere pannelli solari e fotovoltaici.

Ill sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore allo sport Riccardo Malavolta spiegano: «Si tratta di un intervento importante e strategico sotto diversi punti di vista. L’impianto infatti è collocato nel cuore della città e riveste un ruolo significativo per l’attività sportiva con allenamenti quotidiani, competizioni agonistiche e atleti di eccellenza nazionale. L’ammodernamento sarà dunque l’occasione per valorizzare ulteriormente questo luogo simbolo per eccellenza dello sport cittadino».

I lavori di riqualificazione dureranno per tutta la prossima stagione sportiva, fino a giugno 2024, pertanto saranno previste delle limitazioni dell’utilizzo del palazzetto da parte delle associazioni e società sportive che vi operano. In particolare non sarà possibile svolgere manifestazioni aperte al pubblico, così come le partite di campionato si dovranno tenere a porte chiuse.