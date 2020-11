Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

“Sì! Lombardia” e "Credito Ora" dalla Regione un nuovo pacchetto di aiuti alle imprese

E' stata approvata in questi giorni la misura destinata alle micro imprese e ai lavoratori autonomi con partita Iva individuale non iscritti al registro delle imprese, che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio