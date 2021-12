5 mensilità di locazione pagate dal Comune alle associazioni

All'intervento a favore dello sport segue un'altra importante decisione presa dalla giunta comunale che riguarda il mondo dell'associazionismo cinisellese, quelle che hanno in locazione immobili del patrimonio comunale.

Un intervento che va incontro alle tante necessità che si sono presentate in questi mesi di ripartenza, per valorizzare ulteriormente l'importante ruolo di supporto alla cittadinanza che queste realtà costantemente svolgono.

La giunta comunale ha deciso offrire un contributo corrispondente a 5 mesi di locazione per tutte le altre associazioni che hanno in affitto immobili comunali.

L'assessore al patrimonio Enrico Zonca spiega: «L'obiettivo è dare un concreto sostegno a tutte quelle realtà associative che hanno, anche nel 2021, subito le conseguenze negative della pandemia a causa di chiusure forzate, che si sono trovate nell'impossibilità di organizzare eventi aperti al pubblico, culturali e sociali, con la conseguenza del rischio di perdere parte della rete associativa che da sempre contraddistingue Cinisello Balsamo».

L'assessore al bilancio Valeria de Cicco aggiunge: «L'impiego di queste ulteriori risorse economiche dà alle associazioni un altro sospiro di sollievo, dopo gli aiuti già adottati nel 2020, per cercare di far superare le inevitabili difficoltà registrate dalla rete associativa cinisellese, così importante per tenere vivo il senso di comunità di Cinisello Balsamo».

Alle associazioni interessate, nei prossimi giorni, verrà inviata una comunicazione ufficiale sulle misure di sostegno adottate.

È stata confermata, inoltre, la gratuità, fino al 3 dicembre 2021, anche dei parcheggi a pagamento presenti in tutta la città.